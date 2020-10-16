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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 16 октября

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В Москве в пятницу, 16 октября, ожидается облачная, дождливая и прохладная погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха составит +6.. +8 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до –1.

Синоптики также предупреждают о ветре северного направления со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление сохранится пределах нормы — 745 мм ртутного столба.

Накануне главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова посоветовала автомобилистам в Московском регионе менять шины на зимние, поскольку уже в ночь на субботу, 17 октября, температура опустится до –1.

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