В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 16 октября

В Москве в пятницу, 16 октября, ожидается облачная, дождливая и прохладная погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха составит +6.. +8 градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до –1.

Синоптики также предупреждают о ветре северного направления со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление сохранится пределах нормы — 745 мм ртутного столба.

Накануне главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова посоветовала автомобилистам в Московском регионе менять шины на зимние, поскольку уже в ночь на субботу, 17 октября, температура опустится до –1.