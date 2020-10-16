Врач оценил новые правила посещения ночных клубов и баров в Москве

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с телеканалом «Звезда» в пятницу, 16 октября, прокомментировал распоряжение московских властей о регистрации номеров телефонов посетителей столичных развлекательных заведений.

По его словам, это необходимая мера, чтобы узнать о ближайших контактах потенциально зараженного COVID-19. Вознесенский подчеркнул, что чем скорее удастся выявить список контактов в эпидемическом очаге, тем скорее можно будет приступить к тестированию и возможной изоляции потенциально заразившихся и их лечению.

О том, что с 19 октября в ночных клубах, барах, на дискотеках и в аналогичных развлекательных заведениях Москвы введут систему идентификации посетителей по QR-коду, стало известно в четверг, 15 октября. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, с указанной даты доступ работников и посетителей в открытые с 0:00 до 6:00 заведения будет возможен при условии регистрации номера телефона. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.

Уникальные QR-коды для регистрации посетителей получили более 100 ночных развлекательных учреждений Москвы.

По данным на 15 октября, в Москве выявлено 347 946 случаев коронавируса. Умерли 5796 пациентов, выздоровели — 268 423.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.