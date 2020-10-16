Жителю Тольятти грозит срок за сексуальную связь с 12-летней девочкой

В Тольятти полицейские задержали 25-летнего местного жителя за связь с 12-летней девочкой. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил телеканал «360».

По его данным, семья девочки была в курсе этих отношений, но не возражала против них. Известно, что отношения между 25-летним мужчиной и 12-летней девочкой продолжались год. Он помогал семье своей девушки материально, а выпивающие родители не отказывались от лишних денег. О связи было известно и родителям парня, но те тоже не пытались выступать против. Около трех месяцев назад заявление в полицию написала двоюродная сестра девочки, которая раньше практически не общалась с родственницей.

Правоохранители забрали мужчину из его квартиры и поместили в СИЗО. Ему предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетней. Сама девочка утверждает, что у них всё происходило по обоюдному согласию, но ее слова во внимание не принимаются.

«Может быть, оно и было по обоюдному согласию, но ребенка 11 лет очень легко убедить в том, что это всё нормально, что так и должно быть. Тем более что родители неблагополучные, пьянствуют, злоупотребляют алкоголем, и никакого положительного примера в ее жизни не было», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова тети девочки, которая также вмешалась в происходящее.

По словам матери обвиняемого, девочка, из-за которой ее сын оказался за решеткой, обещает ждать его из тюрьмы. Родственники самой школьницы рассказывают, что у нее уже есть новый парень, который успел отслужить в армии.

Девочке предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить, действительно ли половые отношения с 25-летним мужчиной были добровольными. Статью для молодого человека могут заменить на более мягкую, если психологи установят, что девочка отдавала себе отчет в происходящем. Решается вопрос о лишении родителей девочки родительских прав.