Названы повышающие риск смерти от COVID-19 факторы

У пациентов с болезнями сердца риск смерти от коронавируса повышается в 12 раз. Об этом 15 октября заявил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

Выступая на заседании Научного совета РАН, эксперт отметил, что сердечно сосудистые заболевания не повышают вероятность заболеть COVID-19, однако определяют более тяжелое течение болезни.

«Они увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз», — цитирует Бойцова «РИА Новости».

Кардиолог отметил, что проблемы с сердцем встречаются у каждого третьего госпитализированного с COVID-19 пациента, а самым частым осложнением при таких сопутствующих патологиях являются тромбозы.

13 октября финские ученые привели результаты исследования, в котором говорится, что синдром обструктивного апноэ сна в пять раз повышает риск госпитализации и тяжелого течения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 15 октября в России зарегистрировали 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах и более 23,4 тыс. летальных исходов. Выздоровели 1 048 097 человек.