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Самолет Минобороны доставил из Сирии на родину 27 российских детей

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На подмосковном аэродроме Чкаловский 16 октября приземлился борт Минобороны с 27 российскими детьми на борту.

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Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.

Отмечается, что детей вывезли из неподконтрольного правительству Сирии лагеря Аль-Холь.

Работа по возвращению в Россию находящихся на территории Ирака и Сирии несовершеннолетних россиян продолжается с 2017 года. Всего в страну из горячих точек уже вернули 197 детей.

В конце сентября Кузнецова сообщила о готовности документов на возвращение из Сирии еще 101 российского ребенка, находящегося в лагерях беженцев Аль-Холь и Рож.

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