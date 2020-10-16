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Жители расположенных у аэропортов домов могут остаться без компенсаций

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Жители домов на приаэродромных территориях (ПАТ) могут не получить компенсации за шум самолетов. Аэропортовое сообщество считает, что платить за ущерб должны застройщики или органы власти, согласовавшие строительство.

При этом девелоперы отмечают, что из-за отсутствия понятных правил застройки и компенсаций страдает рынок жилищного строительства. Кроме того, в случае сноса всех зданий, не подходящих под критерии ПАТ, размер выплат может превысить триллионы рублей.

Границы ПАТ должны были определить еще в 2017 году, после вступления в силу федерального закоан № 135-ФЗ. Документ вносил в Воздушный кодекс изменения, по которым ПАТ должны быть разбиты на семь подзон, а также отмечалось какие здания можно строить в этих подзонах.

В 2020 году Шереметьево и Внуково согласовали с администрациями Москвы и Подмосковья шесть таких зон, однако границы седьмой — самой большой, в которую попадает значительное количество жилых домов, так и остались неустановленными.

После формирования ПАТ аэропорты должны будут компенсировать собственникам ущерб 0 либо установить шумовую защиту, либо оплатить снов и расселение.

По словам эксперта направления «Разрешение IT & IP споров» Ярослава Шицле, снос будет возможен только в случае превышения допустимых норм шума. Если же дома были возведены без исходно-разрешительной документации, они будут считаться самовольными постройками, и собственники не получат компенсации.

Аэропорты компенсировать ущерб не намерены. Они уже попросили министра транспорта Евгения Дитриха исключить из законодательства эту норму.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Шумовое предупреждение: жители вблизи аэропортов могут не получить компенсаций

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