В аэропортах Москвы задержаны и отменены 26 рейсов

В московских аэропортах отменены или задержаны 26 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 01:35 мск 16 октября в столичном аэропорту Внуково не состоятся восемь авиаперелетов, еще два задерживаются.

Из Домодедово вылеты семи рейсов отменены, а в Шереметьево не состоятся шесть перелетов и три задержаны.

О причинах изменений в графике вылетов не сообщается.

Аэропорт Жуковский функционирует по расписанию.

14 октября стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.

Рейсы Москва–Белград будут осуществляться дважды в неделю. По направлениям Москва–Кайо-Коко и Москва–Санта-Клара также предусмотрено два рейса в неделю.

Авиасообщение с Японией возобновится с 1 ноября, самолеты будут дважды в неделю летать из Москвы и Токио и один раз — из Владивостока в Токио.