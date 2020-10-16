Три человека погибли при пожаре в частном доме в Татарстане

В результате пожара в частном доме в Чистопольском районе Татарстана погибли три человека, их личности устанавливаются. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Отмечается, что сообщение о возгорании одноэтажного деревянного дома на улице Гагарина в селе Чистопольские Выселки поступило в 21:10, спустя 15 мин. оно было ликвидировано. Пожар локализовался на площади 54 кв. м.

Прибывшие на место спасатели при тушении обнаружили тела троих человек.

«В 21:16 мск обнаружено тело погибшего мужчины, личность устанавливается <...> В 21:33 мск обнаружено тело второго погибшего человека, пол и личность устанавливаются. В 21:48 мск обнаружено тело третьего погибшего человека, пол и личность устанавливаются», — цитирует ведомство ТАСС.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Раннее в этот день пожар вспыхнул в жилом строении в Новосибирске, среди погибших оказались трое детей.