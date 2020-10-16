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Психдиспансер загорелся в Красноярском крае

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В психоневрологическом диспансере Лесосибирска (Красноярский край) произошел пожар, сообщили в МЧС. Площадь возгорания составила свыше 700 кв. м.

Пожар возник в 21:40 мск. К прибытию пожарных горели крыша двухэтажного здания наркологического отделения и пристройки.

По данным спасателей, пострадавших нет, 13 человек покинули здание самостоятельно, пишет «РИА Новости». Причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось, что минимум пять человек пострадали при пожаре в психоневрологическом диспансере в Удмуртии.

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