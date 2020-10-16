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Лоза рассказал о желании получить звание заслуженного артиста

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Российский музыкант Юрий Лоза поблагодарил президента РФ Владимира Путина за объявленную благодарность, но назвал более «логичным» присвоение ему звания заслуженного артиста.

Ранее 15 октября российский лидер отметил вклад Лозы в развитие культуры и искусства благодарностью.

«Президенту спасибо, конечно же… Вот если бы президенту документы на звание «Заслуженный артист» предложили подписать, было бы логичнее, как мне кажется. А так получается, что, с точки зрения российской̆ культуры, ничего более грамоты я не достоин», — прокомментировал Лоза «РИА Новости».

По его словам, документы на звание у него уже год как подготовлены.

«Так и с чем меня поздравлять?» — добавил певец.

Юрий Лоза — советский и российский автор-исполнитель, композитор. Его песни, среди которых «Плот», «Пой, моя гитара!», были особенно популярны в конце 1980-х годов.

В сентябре Лоза рассказал, почему считает Землю плоской. По его словам, доказательства он почерпнул из личного опыта.

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