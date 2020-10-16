Лоза рассказал о желании получить звание заслуженного артиста
Российский музыкант Юрий Лоза поблагодарил президента РФ Владимира Путина за объявленную благодарность, но назвал более «логичным» присвоение ему звания заслуженного артиста.
Ранее 15 октября российский лидер отметил вклад Лозы в развитие культуры и искусства благодарностью.
«Президенту спасибо, конечно же… Вот если бы президенту документы на звание «Заслуженный артист» предложили подписать, было бы логичнее, как мне кажется. А так получается, что, с точки зрения российской̆ культуры, ничего более грамоты я не достоин», — прокомментировал Лоза «РИА Новости».
По его словам, документы на звание у него уже год как подготовлены.
«Так и с чем меня поздравлять?» — добавил певец.
Юрий Лоза — советский и российский автор-исполнитель, композитор. Его песни, среди которых «Плот», «Пой, моя гитара!», были особенно популярны в конце 1980-х годов.
В сентябре Лоза рассказал, почему считает Землю плоской. По его словам, доказательства он почерпнул из личного опыта.