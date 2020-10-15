Прямой эфир

В Индии мужчина запер жену в туалете на полтора года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Индии 35-летнюю женщину спасли из заточения в туалете, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Панипат. По данным полиции, муж потерпевшей запер ее в уборной площадью 0,8 кв. м и держал там полтора года.

При этом еду и воду супруге он приносил не всегда. К моменту обнаружения женщина была настолько истощена, что не могла самостоятельно ходить.

Как пишет издание, пострадавшая была замужем за подозреваемым 17 лет, у них есть трое детей от 11 до 15 лет.

О том, что в семье что-то не так, в общество по защите женщин сообщили соседи.

В свое оправдание супруг заявил, что жена страдает от психических расстройств, однако подтверждающих это документов не представил. Первичный осмотр показал вменяемость женщины. Сначала пострадавшую доставили в больницу, а затем передали на попечение кузине.

В сентябре сообщалось, что супруги из Швеции, опасаясь за здоровье своих детей в период пандемии коронавируса, держали их взаперти в течение четырех месяцев, заколотив дверь гвоздями.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020