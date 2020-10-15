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В Москве за сутки скончались 54 пациента с коронавирусом

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В Москве за прошедшие сутки скончались 54 пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в четверг, 15 октября.

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Таким образом, общее число жертв болезни в столице достигло 5850.

При этом за минувший день в городе после прохождения лечения от COVID-19 выздоровели еще 1953 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 268 423.

Ранее на фоне эпидемиологической ситуации было принято решение с 19 октября в ночных клубах, барах, на дискотеках и в аналогичных развлекательных заведениях Москвы ввести систему идентификации посетителей по QR-коду. Так, доступ работников и посетителей в открытые с 0:00 до 6:00 заведения будет возможен при условии регистрации номера телефона.

Кроме того, в этот же день департамент транспорта столицы со ссылкой на предписание главного санитарного врача города Елены Андреевой объявил, что в Москве пассажиров перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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