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Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России

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Получить персональные цифровые сертификаты на бесплатное обучение на курсах по дисциплинам цифровой экономики в 2020 году смогут 33 тыс. россиян из 48 регионов страны. Об этом стало известно из пресс-релиза, оказавшегося 15 октября в распоряжении «Известий».

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Программу запустили 15 октября в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Оставить заявку на получение можно на сайте цифровойсертификат.рф. Обладателями сертификата могут стать совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Кроме того, заявитель должен иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике, одобренном рабочей группой АНО «Цифровая экономика».

Обучение проходит полностью в дистанционном формате, по итогу слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации. Персональные цифровые сертификаты дают жителям России возможность бесплатно получить дополнительное профессиональное образование в одном из 22 сквозных направлений, таких как: искусственный интеллект, программирование и создание IT-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и других.

Регистрация получателей сертификатов проходит на платформе оператора проекта Университета 2035. После одобрения заявки пользователи смогут выбрать образовательные курсы продолжительностью до 72 академических часов на платформах поставщиков образовательных программ.

Согласно планам национального проекта «Цифровая экономика РФ», проект персональных цифровых сертификатов продлится до 2024 года. В 2019 году программа прошла в пилотном формате, сертификаты получили 5 тыс. жителей Башкортостана, Татарстана, Тульской и Ростовской областей, а также республики Саха (Якутия).

10 июня в ходе совещания по развитию IT Путин заявил о необходимости развития тенденций к цифровизации, ставших особенно актуальными в период пандемии коронавируса.

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