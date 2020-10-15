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Отопительный сезон оказался под угрозой срыва в 45 населенных пунктах Украины

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На Украине старт отопительного сезона находится под угрозой срыва в 45 населенных пунктах. Причиной этому стали долги предприятий теплоэнергетики перед НАК «Нафтогаз Украины». Об этом в четверг, 15 октября, сообщила пресс-служба компании.

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«В течение недели 10 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, однако еще 63 производителя тепла имеют соответствующую задолженность и ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах», — заявили в «Нафтогазе».

Отмечается, что самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ наблюдаются в Донецкой области — 86%, Ивано-Франковской области — 82% и Кировоградской области — 81%.

Ранее в этот же день мэр Киева Виталий Кличко анонсировал начало отопительного сезона, пишет «Страна.ua».

В начале октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону уже более чем на 95%, подчеркивает новостной портал.

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