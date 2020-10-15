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Житель Индии держал жену запертой в туалете полтора года

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Жительницу индийского города Панипат освободили после полуторагодовалого заточения в туалете, куда ее поместил муж. Об этом в четверг, 15 октября, пишет Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

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Соседи супругов обратились к районному офицеру по защите женщин. Прибывшие на место полицейские обнаружила 35-летнюю мать троих детей запертой в туалете площадью 0,8 кв. м. В этом помещении она провела последние 18 месяцев, а ее супруг не всегда давал ей еду и воду. Женщина была истощена настолько, что не смогла самостоятельно подняться на ноги.

Муж пострадавшей утверждал, что его жена была психически больна и лечилась от расстройства, однако документов, подтверждающих это, не предоставил.

Мужчину заключили под арест. Пострадавшую сначала отвезли в больницу, а затем передали на попечение двоюродной сестре.

1 сентября стало известно, что супруги из Швеции держали своих детей под замком четыре месяца, заколотив дверь гвоздями. Муж и жена сделали это из страха перед пандемией коронавирусной инфекции. Детей принудительно изъяли у родителей.

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