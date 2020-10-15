Более 12,5 тыс. военнослужащих России вылечились от COVID-19

В России более 12,5 тыс. военных вылечились от COVID-19. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 15 октября.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 59 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 12 519 человек», — говорится в сообщении.

Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала Минобороны увеличилась до 1586 человек.

По состоянию на 15 октября, ведомством развернуты 23 специализированные лаборатории, способные в сутки проводить до 11,5 тыс. тест-исследований.

Для изоляции лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом, и наблюдения за ними сформировано 182 обсервационных центра на 30 тыс. пациентов.

Отмечается, что весь личный состав ВС РФ по прибытии на службу обязательно проходит медосмотр с замером температуры тела.

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