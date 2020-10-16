Сефери записал обращение перед боем с Гассиевым

Албанский боксер Сефер Сефери опубликовал обращение перед боем с бывшим чемпионом мира по версии IBF и WBA в первом тяжелом весе Муратом Гассиевым, который пройдет в России.

«Привет всем! Меня зовут Сефер Сефери. <...> Я еду в Россию, чтобы победить Мурата Гассиева», — сказал он в обращении.

Он также признался в любви к России. «Прекрасная страна, хорошие люди. Я очень рад!» — добавил боксер.

Российский боксер Мурат Гассиев должен был провести бой с Кевином Джонсоном из США, который обещал «надрать задницу» противнику. Гассиев в ответ на угрозы пригласил оппонента в Северную Осетию. Однако 14 октября американец отказался от поединка, сославшись на проблемы с документами.

Вместо Джонсона выйти на ринг вызвался албанский тяжеловес Сефер Сефери. После этого промоутер Владимир Хрюнов предположил, что поединок с албанцем будет для россиянина более сложным.

Гассиев поборется с Сефери за пояс WBA International 31 октября в Сочи.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016–2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. Сефери — 41-летний обладатель интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе.