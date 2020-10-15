Первый этап крупнейшего семейного микрорайона сдали в Севастополе

В Севастополе сдали первый этап жилого квартала «Доброгород» — крупнейшего семейного микрорайона в городе. Об этом сообщает пресс-служба компании-застройщика «ИнтерСтрой».

Жилой квартал возводится на улице Токарева в рамках реновации промышленных территорий. Автотранспортное предприятие, которое располагалось на этой территории, было вынесено за пределы города по соглашению с правительством Севастополя.

Согласно замыслу, дворы в новом ЖК будут освобождены от машин, а комфорт и безопасность будут обеспечены «умными» технологиями, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

1 октября сообщалось, что правительство Севастополя внесло поправки в госпрограмму развития градостроительства. Власти заложили средства на поиск и обоснование земельных участков под строительство служебного жилья для бюджетников.

В начале сентября стало известно, что программа предоставления квартир бюджетникам может начать работать в Севастополе в течение 2–3 лет. Власти намерены привлечь частного инвестора для строительства квартир, которые можно использовать как служебное жилье.