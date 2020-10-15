В Кремле ответили на введение Евросоюзом санкций из-за инцидента с Навальным

Введение Евросоюзом санкций в отношении российских чиновников из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным нанесло удар дружественным отношениям ЕС с Москвой. Об этом в четверг, 15 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К нашему сожалению, это сознательный недружественный шаг в отношении России. Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной», — сказал представитель Кремля.

Он пообещал, что Россия ответит на санкции в соответствии со своими интересами после анализа ситуации. По словам пресс-секретаря главы государства, никакой логики в действиях Брюсселя не просматривается.

«В целом решение поставить отношения между Евросоюзом и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некоей оппозиции, ничего, кроме сожаления, не вызывает», — резюмировал Песков.

15 октября Евросоюз ввел санкции против России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС, замораживание активов и проведения финансовых операций.

О решении ЕС ввести ограничения стало известно накануне. Кроме индивидуальных санкций ограничения коснулись и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ФГУП ГосНИИОХТ).

МИД РФ счел санкции антироссийским выпадом и сообщил, что Россия введет ответные действия на шаг ЕС.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. Российские врачи стабилизировали состояние блогера, его забрали на лечение в берлинскую клинику Charite, где рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Правительство Германии заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом также представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.