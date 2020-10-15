В Киргизии спикер парламента Исаев не стал исполнять обязанности президента
Спикер парламента Киргизии Канат Исаев, который после отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова стал исполняющим обязанности главы государства, отказался от этой должности.
«В связи с тем что срок работы шестого созыва парламента истекает, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента», — заявил Исаев порталу 24.kg в четверг, 15 октября.
Он объяснил отказ тем, что, учитывая сложившуюся общественно-политическую ситуацию и важнейшие задачи, которые стоят перед законодательным органом государственной власти по стабилизации обстановки в стране, он решил «сконцентрировать свои усилия» непосредственно на работе в Жогорку Кенеше (парламенте).
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, выступая перед митингующими в Бишкеке 15 октября, заявил, что к нему перешли полномочия президента государства из-за отказа Исаева.
«Уважаемые, я поздравляю вас с победой. Сегодня всё встало на свои места. Экс-президент ушел в отставку, спикер парламента Канат Исаев не стал исполнять его обязанности. Теперь обязанности президента и премьер-министра перешли ко мне. Я благодарю за ваше доверие», — приводит слова Жапарова портал 24.kg.
Киргизский лидер сообщил о своей отставке ранее в четверг. В своем обращении он сказал, что не держится за власть, и назвал главным мир в стране. Он призвал Жапарова и других политиков «увести своих сторонников» из Бишкека и вернуть мирную жизнь гражданам.
Накануне Жээнбеков заявлял, что уйдет в отставку после парламентских выборов в республике. Позже он отметил, что ситуация в столице остается напряженной, в связи с чем он и решил уйти.
Жапаров называл отставку Жээнбекова «требованием народа».
После парламентских выборов 4 октября в Киргизии начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы ряд политиков.
Президент называл произошедшее попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. Центризбирком отменил итоги голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.
На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков также подали в отставку.