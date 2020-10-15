В России опубликованы результаты клинических исследований препарата от COVID-19

Один из наиболее авторитетных российских медицинских журналов «Инфекционные болезни» опубликовал 15 октября итоговые результаты клинического исследования препарата «Коронавир» в статье «Эффективность и безопасность применения фавипиравира в комплексной терапии COVID-19 легкого и среднетяжелого течения».

«Сегодня мы рады поделиться с медицинским сообществом итоговыми результатами регистрационного клинического исследования препарата «Коронавир». Размещение исследовательских данных является логичным и последовательным шагом, закрепляющим результаты работы большой команды профессионалов», — приводятся в тексте слова главного исследователя, профессора Татьяны Руженцевой.

Отмечается, что препарат является одним из первых в России и мире лекарств, которое борется не с осложнениями от SARS-CoV-2, а непосредственно с самим вирусом.

Клинические испытания препарата, в которых приняли участие 168 пациентов с COVID-19, доказали его эффективность в блокировке репликации вируса. Было установлено, что «Коронавир» помогает сократить время улучшения клинической картины на четыре дня, а среди амбулаторных пациентов — на восемь дней. Таким образом «Коронавир» на сегодняшний день стал единственным зарегистрированным в России препаратом фавипиравира с доказанной в когорте амбулаторных пациентов эффективностью.

Кроме того, что на седьмой день у пациентов в группе «Коронавира» клиническое улучшение наступало более чем у 50% испытуемых, это в 1,5 раза превышает показатель в группе сравнения, в которой использовалась стандартная терапия.

Немаловажным результатом стало и то, что «Коронавир» продемонстрировал благоприятный профиль безопасности. Большинство пациентов в исследовании переносили терапию удовлетворительно, при этом единственным специфическим побочным эффектом препарата было бессимптомное повышение уровня мочевой кислоты (наблюдалось у 41,7% пациентов), главным образом, легкой степени, которое купировалось после завершения терапии.

«Публикация результатов клинического исследования эффективности и безопасности «Коронавира» в журнале «Инфекционные болезни» — подтверждение интереса к полученным данным со стороны научного сообщества, а также качества проведенной группой компаний «Р-Фарм» разработки», — резюмировал медицинский директор ГК «Р-Фарм» Михаил Самсонов.

С начала продаж в российских аптеках противокоронавирусных препаратов «Арепливир» и «Коронавир» граждане страны купили более 500 упаковок этих лекарств. Об этом «Известиям» рассказали аналитики фармацевтического рынка 7 октября. По мнению экспертов, с выходом в начале октября в продажу третьего, на тот момент зарегистрированного в России препарата от коронавируса «Авифавира» цены на средства против коронавируса начнут снижаться.

3 сентября российский Минздрав опубликовал временные методические рекомендации по профилактике и диагностике COVID-19, в которых говорилось, что для лечения коронавируса ведомство разрешает использовать шесть препаратов: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.