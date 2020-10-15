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Главгосэкспертиза одобрила смету строительства медцентра в Симферополе

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Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на сметную стоимость строительства многофункционального медцентра имени Семашко под Симферополем, который уже введен в эксплуатацию. Проверка достоверности сметы была проведена повторно.

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«Необходимость повторной экспертизы возникла в связи с уточнением ряда проектных решений в ходе строительных работ, которые касаются корректировки медицинской технологии и связанных с этим изменений планировочной организации земельного участка, архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений по лечебно-диагностическому корпусу, контрольно-пропускным пунктам, пищеблоку, патологоанатомическому корпусу», — сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

По данным ИА «Крыминформ», медцентр ввели в эксплуатацию 8 октября этого года. Сроки переносились не менее семи раз.

Центр состоит из главного здания, в котором расположен лечебно-диагностический центр, а также патологоанатомического отделения с бомбоубежищем под ним. Также в комплекс входят пищеблок, котельная, кислородная станция и три трансформаторные подстанции. Общая площадь застройки составляет свыше 11 тыс. кв. м. Работы велись с 2017 года.

В конце июля сообщалось, что финансирование федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя в ближайшие четыре года составит почти 0,6 трлн рублей. Средства будут потрачены в том числе на завершение строительства многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера и больницы скорой помощи.

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