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Аграрии Татарстана получат 1 млрд рублей на покупку удобрений

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Аграрии Татарстана смогут получить субсидии в размере 1 млрд рублей на приобретение минеральных удобрений. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров.

Субсидии будут предоставлены на покупку удобрений под урожай 2021 года. Условием для получения выплаты является подтверждение аграриями накопления не менее 35 кг действующего вещества на гектар. Об этом сообщает InKazan.ru.

На текущий момент в Татарстане завершена большая часть полевых работ. Зяббаров отметил, что необходимо активизировать работу по уборке кукурузы и подсолнечника.

Ранее сообщалось, что в 2020 году российские аграрии соберут второй по объему урожай зерновых в новейшей истории страны. Планируется получить не менее 125 млн т зерна.

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