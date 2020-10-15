Детей без масок запретили высаживать из транспорта в Новгородской области

Детей без защитных масок запретили высаживать из общественного транспорта в Новгородской области. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Согласно указу губернатора, в случае отсутствия у ребенка-пассажира маски средство индивидуальной защиты при наличии ему должен предоставить кондуктор. Даже если запасной маски у сотрудника не оказалось, ребенка высадить из транспорта нельзя. Об этом пишет ИА FlashNord.

Жителям региона напомнили, что в случае незаконных действий, если кондуктор высадил ребенка, пожаловаться можно в Центральную диспетчерскую службу.

Ранее носить защитные маски обязали всех пассажиров транспорта в связи с угрозой распространения коронавируса в регионе.

За минувшие сутки в России выявлено 13 754 новых случая заболевания COVID-19. Больше всего пациентов с коронавирусом оказалось в Москве (3942), Санкт-Петербурге (638) и Подмосковье (439). Полностью вылечились 8392 человека.