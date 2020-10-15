Facebook и Twitter блокируют скандальную статью про сына Байдена

Facebook заблокировал официальную страницу новозеландской политической партии Advance New Zealand.

Администрация социальной сети объяснила «бан» тем, что движение публикует неверные данные о распространении в стране COVID-19. Партия обращает внимание сторонников, что ее страничку заблокировали за два дня до всеобщих выборов в парламент Новой Зеландии.

Днем ранее Facebook и Twitter запретили распространение статьи в американской газете New York Post. В материале идет речь о делах Джо Байдена и его сына Хантера на Украине. Репортерам New York Post удалось доказать, что в 2015 году тогдашний вице-президент США Джозеф Байден контактировал с руководством украинской газодобывающей компании Burisma, в ее связи с работой его сына на Украине.

Администрации соцсетей объяснили запрет по-разному. В Facebook просто поставили под сомнение достоверность изложенных в статье фактов.

Руководство Twitter утверждает, что информация для расследования New York Post добыта путем взлома компьютера Хантера Байдена.