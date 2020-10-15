Лоза получил благодарность от Путина

Президент России Владимир Путин объявил ряд благодарностей, в том числе музыканту Юрию Лозе за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на портале правовой информации.

«Объявить благодарность президента Российской Федерации: Лозе Юрию Эдуардовичу — композитору, артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт», город Москва», — говорится в документе.

Юрий Лоза — советский и российский автор-исполнитель, композитор, поэт-песенник. Сольную карьеру начал в 1987 году. Песни Лозы были особенно популярны в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

Известен по таким хитам, как «Плот», «Пой, моя гитара!», «Девочка сегодня в баре» и другие.

В сентябре Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета за большой вклад в развитие культуры и искусства.