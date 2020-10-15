Более 50 боеприпасов времен войны нашли в районе на Кубани

Взрывотехники за несколько дней обследовали и уничтожили 54 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили в Славянском районе Краснодарского края.

Как пишет ИА «Кубанские новости», 12 гранат, 13 артиллерийских снарядов разного калибра производства Германии и СССР и одну немецкую бомбу нашли во время этапа подготовки к строительству дороги на территории района.

Сотрудники ОМОНа также идентифицировали девять артиллерийских снарядов и 19 минометных мин, которые обнаружили местные жители на берегу реки Протоки.

Ранее сообщалось, что на берегу реки и в лесу в Туапсинском районе местные жители нашли 17 снарядов. Среди находок оказались минометные мины, артиллерийские снаряды и гранаты. Все они пролежали там со времен Великой Отечественной войны, на них присутствовали следы коррозии.