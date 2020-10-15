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Песков прокомментировал введение ЕС антироссийских санкций из-за Навального

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Санкции Евросоюза против российских чиновников из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным — недружественный шаг в отношении России. Об этом в четверг, 15 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«К нашему сожалению, это сознательный недружественный шаг в отношении России. Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва ответит на санкции в соответствии со своими интересами.

«Печальная сторона этого вопроса заключается в том, что никакая логика подобного решения не просматривается, абсолютно никакая логика — это как раз, наверное, и является отягчающими обстоятельствами подобного решения, принятого Советом ЕС», — добавил пресс-секретарь.

15 октября Евросоюз ввел санкции против России из-за инцидента с Навальным. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС, замораживание активов и проведения финансовых операций.

О решении ЕС ввести ограничения стало известно накануне. Кроме индивидуальных санкций ограничения коснулись и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ФГУП ГосНИИОХТ).

МИД РФ счел санкции антироссийским выпадом и сообщил, что Россия введет ответные действия на шаг ЕС.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. Российские врачи стабилизировали состояние блогера, его забрали на лечение в берлинскую клинику Charite, где рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Правительство Германии заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом также представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.

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