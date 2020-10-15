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МИД РФ: дальнейшее участие России в консультациях по MH17 не имеет смысла

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Дальнейшее участие Москвы в трехсторонних консультациях с Нидерландами и Австралией по малайзийскому Boeing, потерпевшему крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, не имеет смысла. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 15 октября.

«Не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций, а прошло всего три раунда, Гаага выбрала другой путь, подав межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ», — отметили в министерстве.

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В ведомстве считают, что подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла трехсторонние консультации и участие России в них.

Таким образом, в МИДе возложили ответственность за срыв консультаций на Гаагу.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что, согласившись в 2018 году на проведение трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по крушению рейса МН17, Москва надеялась, что эти консультации поспособствуют установлению причин трагедии «с опорой на факты».

«Однако, по всей видимости, Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 года, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших», — считают в министерстве.

В заявлении говорится, что российская сторона была открыта для контактов со следствием, выступала за проведение полного и независимого расследования в соответствии с положениями резолюции СБ ООН 2166. По информации МИД России, часть из предоставленных Москвой данных, опровергающих многие «выводы» следствия, была «специально в этих целях рассекречена».

Как стало известно 15 июля, Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов к России в связи с крушением малайзийского Boeing.

12 декабря 2019 года российский МИД уличил Амстердам в попытке скрыть ошибки в расследовании. 14 ноября в ведомстве заявили, что совместная следственная группа (ССГ), сформированная для расследования крушения лайнера, подстраивает материалы под заранее заготовленное решение.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. В результате погибли 298 человек.

Инцидент расследовала ССГ под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию и обвиняют в том, что якобы в Донбасс доставили ЗРК «Бук», из которого и поразили самолет.

Президент России Владимир Путин заявил в мае 2018 года, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, поскольку ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выражал свое недовольство ходом расследования, назвав его политизированным и имеющим цель возложить вину на российскую сторону.

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