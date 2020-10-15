МИД пообещал ответную реакцию Москвы на санкции Евросоюза

Москва не оставит без должной реакции новые санкции Европейского союза, введенные в отношении России. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Указанные шаги, как вы понимаете, не останутся без должной реакции», — сказала она.

Ранее в этот же день Евросоюз ввел санкции против России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Постановление Совета ЕС было опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС, замораживание активов и проведения финансовых операций.

О решении ЕС ввести ограничения стало известно 13 октября. Кроме индивидуальных санкций они коснулись и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ФГУП ГосНИИОХТ).

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции Евросоюза против России являются следствием прямого давления на европейцев со стороны США. Помимо прочего, министр пообещал, что будут введены ответные меры на действия ЕС.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. Российские врачи стабилизировали состояние блогера, его забрали на лечение в берлинскую клинику Charite, где рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Правительство Германии заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом также представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.