Репродуктолог назвал сроки восстановления мужской фертильности после COVID-19

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН, профессор Олег Аполихин в четверг, 15 октября, заявил, что фертильность мужчин, которые переболели коронавирусом, восстановится в течение трех месяцев.

«Сперматогенез длится три месяца, сперматозоиды обновляются. И даже если были повреждения [вызванные коронавирусом], то через три месяца вероятность высокая, что они уйдут», — заявил он в эфире телеканала «Москва 24».

Ранее в этот же день завкафедрой болезней старения Национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева заявила, что мужчины чаще женщин умирают от коронавирусной инфекции, однако точного объяснения этому явлению пока нет.

О том, что у молодых людей на фоне коронавируса наблюдается патология сперматозоидов и семенной жидкости, что может негативно отразиться на потомстве, Аполихин рассказал 13 октября в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Репродуктолог также привел ранее неопубликованные данные исследований медицинского факультета Падуанского университета в Италии, согласно которым у молодых людей, перенесших COVID-19, впоследствии могут возникать аутоиммунные заболевания. Они могут привести к мужскому бесплодию, пишет ТАСС.

8 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что женщины заражаются коронавирусом чаще, чем мужчины.

По данным оперштаба на 15 октября, в России за минувшие сутки выявили 13 754 новых случая COVID-19. За весь период эпидемии зарегистрировали 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах и 23 491 летальный исход. Выздоровели 1 048 097 человек.