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Адвоката Бабарико и Колесниковой лишили лицензии

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Министерство юстиции Белоруссии лишило лицензии адвоката Александра Пыльченко, представлявшего интересы бывшего кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико и члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Об этом в четверг, 15 октября, пишет официальный Telegram-канал Бабарико.

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«Сегодня Александра Пыльченко, который 30 лет был членом Минской городской коллегии адвокатов, лишили лицензии», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято в четверг в ходе заседания квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при министерстве юстиции.

Поводом для прекращения лицензии Пыльченко стал его правовой комментарий в СМИ о спектре полномочий должностных лиц прокуратуры и других государственных органов.

9 сентября задержали юриста штаба Бабарико Илью Салея по делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики.

Бабарико и Колесникова в настоящий момент находятся под арестом.

Колесникова была задержана в Белоруссии 8 сентября. Как утверждают в госпогранкомитете республики, женщина вместе с оппозиционерами Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым предприняла попытку силового прорыва на Украину. Колесниковой инкриминируется ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).

22 июня Бабарико и его сыну Эдуарду предъявили обвинения в отмывании денег в особо крупном размере, а также в уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

Оба они находятся в СИЗО с 19 июня. До их задержания в головном здании Белгазпромбанка 11 июня прошли обыски, было возбуждено два уголовных дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. По этому делу задержано около 20 человек, многие из них в показаниях называют Виктора Бабарико автором преступной схемы.

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

Создание координационного совета для передачи власти в Белоруссии инициировала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Совет оппозиции призвал продолжать протесты. Власти требуют прекратить незаконные акции.

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