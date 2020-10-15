Программу «Во имя будущего» продлят в Якутии еще на пять лет

В Якутии решили продлить еще на пять лет, до 2025 года, программу «Во имя будущего», которая направлена на решение приоритетных задач в сфере социально-экономического развития республики. Об этом стало известно на встрече гендиректора целевого Фонда будущих поколений Якутии Владимира Егорова с главой республики Айсеном Николаевым.

Егоров отметил, что эта программа имеет привязку к договору о социально-экономическом развитии, который был подписан с компанией «Алроса». Средства направят на проекты по строительству объектов образования, спорта и культуры, социальных объектов, на создание Парка будущих поколений и на развитие человеческого капитала, пишет ИА SakhaNews.

Ранее Национальное рейтинговое агентство проанализировало инвестиционную привлекательность регионов по итогам 2019 года. Якутия вошла в число регионов, которые утратили свои позиции по этому показателю.