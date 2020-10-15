Экс-капитан российской сборной по футболу оценил матч с Венгрией

Игра сборной России по футболу в матче против венгерской команды достойна уважения, российская сборная играла с достойным соперником. Об этом рассказал экс-капитан сборной футбольной России Александр Мостовой 15 октября.

«Ребят не в чем упрекнуть. <...> мы постоянно контролировали матч, давили, имели моменты. Другое дело, что гости самоотверженно сражались, отбивались <...> Соперник до последнего не сдавался, также заслуживает комплиментов», — сказал он в интервью газете «Спорт-Экспресс».

На вопрос, почему все-таки не дожали венгров, Мостовой ответил, что на то были разные причины. «Где-то не повезло, когда мяч после удара Ионова (полузащитника сборной России. — Ред.) попал в перекладину и отлетел в поле. Где-то поспешили, где-то защитник вовремя ногу подставил», — прокомментировал футболист.

Также Мостовой отметил, что российская сборная «успокоилась» и продолжает жить прошедшим чемпионатом 2018 года, а ей «надо возвращаться в реальность».

«Иногда сдержанная критика полезна. Нет, за матч с венграми ругать нашу команду не стоит. Не вижу оснований. Но в целом думать, что всё безоблачно, тоже нельзя», — заключил спортсмен.

Накануне сборные России и Венгрии сыграли со счетом 0:0 в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча прошла 14 октября на московском стадионе «ВТБ Арена».

Россия по итогу четырех туров набрала восемь очков и лидирует в турнирной таблице 3 лиги В. Венгрия с семью очками — на втором месте.

В следующем туре российская национальная сборная на выезде сыграет с командой Турции, а Венгрия дома поспорит с Сербией. Оба матча запланированы на 15 ноября.