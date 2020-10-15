Президент РПЛ оценил штраф «Спартаку» за нарушение мер против COVID-19

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин высказался о решении суда оштрафовать футбольный клуб «Спартак» за нарушения требований Роспотребнадзора. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

«Возможно ли ужесточение санкций от Роспотребнадзора? Они и так достаточно серьезные. Все видели жесткое решение суда по «Спартаку». Это прецедент», — сказал Прядкин.

Он допустил, что последующие решения будут еще жестче.

Московский футбольный клуб «Спартак» был оштрафован 12 октября на 300 тыс. рублей за нарушение противоэпидемических мер на матче с петербургским «Зенитом». В частности, наказание последовало за превышение квоты по количеству болельщиков на стадионе.

«Спартак», в свою очередь, отказался обжаловать данный штраф. Кроме того, в клубе сочли судебный вердикт справедливым.

«Это прецедент, чтобы клубы больше обращали внимание на безопасность. Но очень тяжело добиться соблюдения дистанции. Решение ограничилось штрафом. Считаем, что это справедливо», — приводит «Газета.ру» слова директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.