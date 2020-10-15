Минздрав отметил высокую смертность мужчин от COVID-19 в сравнении с женщинами

Мужчины чаще женщин умирают от коронавирусной инфекции, однако точного объяснения этому явлению пока нет. Об этом в четверг, 15 октября, сообщила завкафедрой болезней старения Национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в ходе онлайн-заседания научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «COVID-19 — лечение и реабилитация».

«Вообще больше погибает мужчин в любом возрасте от коронавирусной инфекции. В частности, есть исследования, которые касаются особенностей иммунной системы — у мужчин быстрее происходит старение иммунной системы, у мужчин быстрее происходит биологическое старение, быстрее происходит накопление этих минесцентных клеток. Но стопроцентного объяснения этому феномену сегодня нет, это требует уточнения», — приводит «Интерфакс» ее слова.

При этом 8 октября сообщалось, что женщины заражаются коронавирусом чаще, чем мужчины.

Ранее в четверг оперштаб сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 13 754 новых случая COVID-19. За весь период эпидемии зарегистрировали 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах и 23 491 летальный исход. Выздоровели 1 048 097 человек.

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