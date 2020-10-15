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Генсек ООН призвал бороться с коррупцией в условиях пандемии

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Лидеры стран должны бороться с коррупцией и внимательно следить за использованием ресурсов во время пандемии коронавируса. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 15 октября.

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«Коррупция — это преступление, аморальность и крайнее предательство общественного доверия. Это еще более разрушительно во время кризиса, который мир переживает сейчас из-за пандемии COVID-19», — говорится в заявлении Гутерреша, опубликованном в четверг на сайте организации.

Он пояснил, что есть случаи торговли некачественными аппаратами ИВЛ, плохо изготовленными тестами на коронавирус или поддельными лекарствами. «Мы должны работать вместе, чтобы остановить такое воровство и эксплуатацию, подавляя незаконные финансовые потоки и налоговые убежища, и проявлять максимальную бдительность в отношении того, как ресурсы расходуются на национальном уровне», — отметил генсек.

По его словам, страны должны без промедления создать «более надежные системы подотчетности и прозрачности». Гутерриш считает, что коррупция во времена COVID-19 может «серьезно подорвать процессы управления во всем мире».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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