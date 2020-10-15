Знаменитый гигантский пельмень «Дружбы» выставили на торги

Благовещенские художники, авторы знаменитого в городе арт-объекта — гигантского пельменя «Дружбы» — выставили его на аукцион. Первоначальная цена лота — 15 тыс. рублей. По условиям торгов повышать цену желающие могут не менее чем на 500 рублей за шаг.

Средства, собранные с продажи арт-объекта, художники обещают вложить в свои новые проекты. Аукцион должен завершиться через неделю, 22 октября, пишет Амурская служба новостей.

Впервые об арт-объекте стало известно в июле 2019 года. Местные художники поместили пельмень в один из водоемов парка «Дружба», однако руководство парка осталось не в восторге от подобного подарка, и на следующий день арт-объект оттуда исчез.

Пельмень изготовлен из эпоксидной смолы и стекломата. Его диаметр — более 1,5 м. Подразумевалось, что он будет символизировать дружбу между Россией и Китаем, поскольку является национальной едой в обеих странах.