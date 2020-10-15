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В Москве двое рабочих погибли после падения строительной люльки

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Двое рабочих, которые выполняли отделочные работы, погибли в результате обрушения строительной люльки на юго-востоке Москвы. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Инцидент произошел при проведении отделочных работ многоквартирного дома в 5-м квартале Капотни, уточняет RT. Люлька рухнула вниз вместе с двумя мужчинами, которые скончались на месте от полученных травм.

Надзорное ведомство организовало проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с падением рабочих. Разбираться в обстоятельствах ЧП будет Люблинская межрайонная прокуратура, передает НСН.

9 сентября в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) было возбуждено уголовное дело по факту гибели трех рабочих на строительстве политехнического колледжа.

По версии следствия, при подаче бетонной смети разрушились опоры, удерживающие опалубок. Четверо рабочих упали с высоты шестого этажа, около 23 м. Трое из них скончались, один с тяжелыми травмами находится в медицинском учреждении.

Дело возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

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