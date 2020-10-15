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Золото на 346 млн рублей незаконно добыли в Красноярском крае

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В Северо-Енисейском районе Красноярского края пресечена незаконная добыча золота. Предприятие, не имея технического проекта, противоправно добыло более 81 кг золота на общую сумму 346 млн рублей.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону изъяли документацию, которая подтверждала ввод прииска в эксплуатацию и его разработку, шлиховое золото общим весом около 25 кг и стоимостью 76,3 млн рублей. Кроме того, выяснилось, что с января по февраль добыли, а потом продали еще более 56 кг на сумму 269 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено в отношении и.о. директора золотодобывающего предприятия. Статья — «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга». Ему грозит заключение на срок до пяти лет.

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