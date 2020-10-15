Заболевший COVID-19 Ситников вступил в должность губернатора Костромской области

Сергей Ситников, победивший на прошедших в сентябре выборах губернатора Костромской области, вступил 15 октября в должность главы региона. Церемония прошла в формате видеоконференции из-за выявленного накануне у Ситникова коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора.

«Клянусь верно служить населению Костромской области, добросовестно и честно выполнять высокие обязанности губернатора Костромской области, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав Костромской области и законодательство Костромской области», — цитируют Ситникова в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что глава региона переносит коронавирусную инфекцию хорошо, признаков заболевания не имеется. В связи с болезнью он перешел на дистанционный режим работы.

Действующий губернатор Костромской области Ситников на выборах главы региона в сентября набрал 64,85% голосов избирателей.

Политик возглавляет Костромскую область с 2012 года: 13 апреля он был назначен врио губернатора, а 28-го его утвердили в этой должности. В 2015 году его переизбрали на этот пост повторно.