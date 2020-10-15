Тело мужчины нашли на крыше дома после пожара в Ставропольском крае

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины на месте пожара в Ставропольском крае. Погибший находился на крыше строения.

Возгорание произошло в селе Прасковея. По данным следствия, пожар произошел в нежилом доме. После ликвидации горения пожарные обнаружили тело мужчины с термическими повреждениями на крыше дома. Об этом сообщает NewsTracker.

Следователи проводят проверку для установления личности погибшего и причины пожара.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области супруги 1949 и 1946 годов рождения погибли при пожаре в жилом доме.