Генпрокурор Белоруссии назвал количество уголовных дел за беспорядки

С начала протестов в Белоруссии возбуждено более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед.

По его словам, многие дела уже на стадии завершения предварительного расследования, виновные предстанут перед судом.

«Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке», — цитирует Шведа «БелТА».

Текущая обстановка в стране под контролем, общеуголовная преступность снижается, добавил генпрокурор.

Вместе с тем он отметил усиление радикализации протестных настроений в обществе: к примеру, участились факты блокирования дорог в Минске.

Швед предупредил об ответственности за нарушение общественного порядка и о назначении гособвинителями по этим и другим делам максимально возможного наказания.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, несогласных с результатами президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. В Минске и других городах республики происходят стычки силовиков и протестующих.

Страны Запада отказались признавать победу Лукашенко, а Евросоюз ввел санкции против белорусских властей.

Оппозиционный кандидат в президенты республики Светлана Тихановская после выборов уехала в Литву, а 13 октября выдвинула Лукашенко три условия, на выполнение которых дала 13 дней. За их невыполнение Тихановская пригрозила национальной забастовкой, обвалом продаж в госмагазинах и блокировкой всех дорог.