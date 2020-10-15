Жителей Татарстана предупредили об усилении ветра

В ближайшие сутки в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Специалисты предупреждают об усилении ветра.

По данным синоптиков, 15 октября в регионе ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. В ночные часы похолодает до +6 градусов, в южных районах — до +5 градусов. В дневные часы ожидается температура +15...+17 градусов. Об этом пишет InKazan.ru.

При этом в течение дня ожидается усиление ветра до 15–17 м/с.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области 15 и 16 октября. Ветер в регионе значительно усилится, порывы будут достигать 18 м/с.