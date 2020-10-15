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Магазину во Владивостоке грозит 1 млн штрафа за покупателя без маски

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Во Владивостоке проводятся рейды по проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в торговых центрах и магазинах. Во время очередной проверки в районе Эгершельда комиссия заметила покупателя без маски.

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Нарушения зафиксировали в торговом центре «Маяк». В отношении юридического лица составили протокол об административном правонарушении. Позже материалы направят в суд. Организации грозит до 1 млн рублей штрафа.

Как рассказали ИА PrimaMedia в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, чаще всего в магазинах не везде имеется разметка для соблюдения социальной дистанции в зале. Также инспекторы иногда находят неподходящее средство для обработки поверхностей. Если нарушение требований к дезинфекции несет угрозу, предприниматели штрафуются на сумму от 50 тыс. рублей и вплоть до временного закрытия магазина.

Представитель краевого министерства промышленности Денис Абакумов в свою очередь уточнил, что торговые предприятия должны иметь в залах антисептики, разметку для социальной дистанции, контролировать использование покупателями средств индивидуальной защиты. Юридическому лицу в случае нарушения грозит административный штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Каждый день во Владивостоке за соблюдением масочного режима следят 17 комиссий. Проверки проводятся в такси, автобусах, магазинах и общественных местах.

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