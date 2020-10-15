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В культурные учреждения Москвы начнут пускать по электронным билетам с 19 октября

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В культурные учреждения Москвы начнут пускать исключительно по электронным билетам с 19 октября, говорится в указе, опубликованном 15 октября на сайте столичной мэрии.

«Учреждениям культуры и иным организациям, подведомственным Департаменту культуры города Москвы, на период действия режима повышенной готовности обеспечить с 19 октября 2020г. реализацию билетов на посещение в зданиях или помещениях всех экспозиций и мероприятий, в том числе проводимых третьими лицами, исключительно в электронной форме», — говорится в тексте.

При этом требуется, чтобы реализация билетов осуществлялась с соблюдением социальной дистанции в одно посадочное место слева, справа, впереди и позади от посетителя. Под безопасной дистанцией для крайних рядов и мест возле проходов понимается полностью свободное от других посетителей пространство, либо расстояние от других посетителей не менее 1,5 метра.

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