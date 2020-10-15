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Мурашко опроверг реформу ОМС в России

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Никакой реформы ОМС в России не идет, заявил в четверг, 15 октября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе съезда РСПП.

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«Никакой реформы ОМС нет, это какое-то, что называется, преувеличенное поле информационное раздутое», — заявил министр.

По его словам, сейчас идет работа над двумя основными моментами — созданием отдельного блока финансирования федеральных госучреждений, а также блока, касающегося страховых компаний.

Сегодня запрос из медицинской и пациентской среды на совершенствование страховой деятельности компаний высок, добавил глава Минздрава.

«Не видим здесь никаких регуляционных изменений. Абсолютно просто приведение того, что и существовало, в рамках законодательства в соответствие», — подчеркнул Мурашко.

Также в ходе съезда он рассказал, что массовая поставка вакцин от коронавируса в России планируется в последних числах ноября.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации в стране второй вакцины от коронавируса. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимались специалисты новосибирского научного центра «Вектор».

Также 14 октября Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата: «Ремдесивир» для лечения коронавирусной инфекции, а также «Фавипиравир», который был включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

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