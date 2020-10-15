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Начались продажи нового Toyota Fortuner

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Начались продажи Toyota Fortuner с новым дизельным двигателем. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 4 октября.

Флагманский дизельный мотор объемом 2,8 л, форсированный до 200 л.с., сможет обеспечить лучшую динамику разгона, топливную экономичность, а также снижение шумов и вибраций.

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Аналогично бензиновой версии внедорожник с обновлением получил брутальную внешность, новые материалы отделки интерьера, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и улучшенную управляемость на высоких и низких скоростях.

Оснащение Toyota Fortuner с дизельным двигателем также дополнилось расширенным зимним пакетом с электрическим отопителем салона и догревателем двигателя, а также с боковыми подножками с серебряными вставками.

Дополнительно версия «Престиж» получила элементы стайлинга с дисками специального дизайна, навигацию на русском языке и автоматический самоблокирующийся задний дифференциал Auto-LSD.

Все версии нового Toyota Fortuner оснащены противоугонным идентификатором T-Mark.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что Toyota начала принимать заказы в России на новую версию кроссовера RAV4, которая получила приставку Style. Цена модели составляет 2 321 000 рублей.

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