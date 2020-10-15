Очаг птичьего гриппа выявлен в Томской области

Птичий грипп выявили в одном из подсобных хозяйств в Томской области. Департамент ветеринарии региона обозначил зону, в которой планируется привить всех домашних птиц.

Очаг заражения выявлен в селе Мельниково. На территории населенного пункта был объявлен карантин, а зараженных птиц уничтожили. В Россельхознадзоре сообщили, что зараженную птицу также могли продавать в Кривошеинском, Кожевниковском, Чаинском и Бакчарском районах. Об этом пишет РИА «Томск».

Специалисты вычисляют неблагополучные территории, где домашняя птицы будет изъята. Кроме того, определена территория вакцинации поголовья.

На территорию Томской области вирус мог попасть из соседних регионов.

Основными признаками заболевания у птиц является нарушение координации движений, запрокидывание головы и искривление шеи, потемнение гребня. Возможны мышечные судороги конечностей.

Последний раз птичий грипп выявляли в Томской области в 2006 и 2007 годах. Тогда птиц вакцинировали вплоть до 2010 года.

Многочисленные очаги птичьего гриппа были выявлены ранее в Омской области в начале сентября. На момент обнаружения первых очагов было уничтожено порядка 12 тыс. птиц.