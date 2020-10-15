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В Минздраве назвали процент находящихся в стрессе работающих россиян

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В России до 70% работающего населения находится в состоянии стресса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в четверг.

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«В России, по данным Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени», — сказал Мурашко.

Глава Минздрава добавил, что также по данным научного центра около 80% работающих россиян имеют более одного фактора риска для неинфекционных заболеваний. «Это избыточное потребление алкоголя, табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни», — добавил министр.

3 октября врач-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, что стресс может приводить к появлению злокачественных образований из-за угнетения иммунной системы.

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